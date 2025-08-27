10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 18:48

На Дніпропетровщині викрили посадовця, який вимагав 40 тис грн за стягнення аліментів

27 серпня 2025, 18:48
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Посадовця виконавчої служби у Самарі звинувачують у вимаганні хабаря за сприяння у стягненні аліментів

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Слідчі міста Самар направили до суду обвинувальний акт проти посадовця виконавчої служби, якого викрили на хабарі. За версією слідства, співробітник державної установи обіцяв жінці сприяти у стягненні аліментів з її колишнього чоловіка за 40 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували передачу грошей біля адміністративної будівлі. Після отримання неправомірної вигоди посадовця затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у його службовому кабінеті вилучили речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Правоохоронці задокументували передачу грошей

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України - отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Зараз обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Судовий розгляд визначить відповідальність посадовця та можливі покарання у межах чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі поліція викрила корупційну схему в коледжі, де адміністратор вимагала гроші за вступ. Слідчі повідомили про підозру працівниці закладу, яка отримала 500 доларів за гарантоване зарахування абітурієнта.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар аліменти гроші суд здирництво Чиновник виконавча служба Дніпропетровська область
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
Притиснув ковшем трактора до стіни: на Волині судитимуть чоловіка за смерть 58-річної працівниці ферми
27 серпня 2025, 18:07
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
27 серпня 2025, 18:55
Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
27 серпня 2025, 18:42
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
На Житомирщині шукають свідків ДТП, в якій травмувалося дев’ятеро людей
27 серпня 2025, 18:23
Притиснув ковшем трактора до стіни: на Волині судитимуть чоловіка за смерть 58-річної працівниці ферми
27 серпня 2025, 18:07
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
Мобілізувати треба було відразу з 18 років - зараз мали б зовсім іншу армію, - Безугла
27 серпня 2025, 17:43
На Тернопільщині збудують завод з рафінації олії
27 серпня 2025, 17:35
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »