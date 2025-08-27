Фото: поліція Дніпропетровської області

Посадовця виконавчої служби у Самарі звинувачують у вимаганні хабаря за сприяння у стягненні аліментів

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Слідчі міста Самар направили до суду обвинувальний акт проти посадовця виконавчої служби, якого викрили на хабарі. За версією слідства, співробітник державної установи обіцяв жінці сприяти у стягненні аліментів з її колишнього чоловіка за 40 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували передачу грошей біля адміністративної будівлі. Після отримання неправомірної вигоди посадовця затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у його службовому кабінеті вилучили речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Правоохоронці задокументували передачу грошей

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України - отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Зараз обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Судовий розгляд визначить відповідальність посадовця та можливі покарання у межах чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі поліція викрила корупційну схему в коледжі, де адміністратор вимагала гроші за вступ. Слідчі повідомили про підозру працівниці закладу, яка отримала 500 доларів за гарантоване зарахування абітурієнта.