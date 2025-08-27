10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 17:12

55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду

27 серпня 2025, 17:12
Фото: ілюстративне
Чоловік жорстоко поводився з собакою

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліцейські Дніпра завершили розслідування справи щодо чоловіка, який жорстоко поводився з собакою, і скерували її до суду. 55-річний підозрюваний діяв із мотивів неприязні і завдав домашній тварині численних травм.

Інцидент стався на початку липня у місті Підгороднє Дніпровського району. За даними правоохоронців, чоловік на власному подвір’ї жорстоко побив свого собаку породи німецька вівчарка сокирою. Внаслідок нападу тварина отримала серйозні травми, які загрожували її життю.

Досудове розслідування проводилося за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Після збору доказів слідчі скерували справу до суду разом з обвинувальним актом.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі строком до трьох років.

Раніше повідомлялося, в Одесі правоохоронці склали протокол на власника американських стафордширських тер’єрів, які напали на подружжя в Київському районі.

Дніпропетровська область собака жорстоке поводження з тваринами німецька вівчарка суд Побиття
27 серпня 2025
