Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Самарівському районі поліція затримала жінку, яка незаконно зберігала бойову гранату. Інцидент стався 27 липня, коли на автодорозі поблизу села Піщанка правоохоронці зупинили мотоцикл "ЯВА" за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів 35-річна пасажирка повідомила про наявність заборонених предметів у сумці.

Вилучене направили на експертизу

При огляді сумки поліцейські виявили гранату Ф-1 із запалом. Вилучене направили на експертне дослідження для підтвердження вибухонебезпечності та законності зберігання.

Жінку затримано на дорозі

Досудове розслідування встановило, що у березні 2025 року жінка знайшла корпус гранати із запалом у лісосмузі Самарівського району та незаконно привласнила його. Протягом кількох місяців вона зберігала й переносила вибухонебезпечні предмети без відповідного дозволу.

За фактом кримінального правопорушення жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, у Донецькій області військовий продавав викрадені гранати та гранатомети. Загалом задокументовано збут 35 гранат і 12 гранатометів на суму понад 1,7 млн грн.