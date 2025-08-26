Фото: ілюстративне

Про це повідомив у коментарі виданню "Forbes" генеральний директор найбільшого гірничо-металургійного підприємства України "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, передає RegioNews.

Головною причиною такого рішення керівництво називає високі тарифи на електроенергію, що є найвищими в Європі. За даними компанії, лише за перші п’ять місяців 2025 року чистий збиток підприємства сягнув 3,8 мільярда гривень.

Для стабільного функціонування комбінату щороку необхідні інвестиції на рівні щонайменше 150 мільйонів доларів. Як зазначає Лонгобардо, компанія вже оптимізувала всі можливі процеси, але без системного врегулювання тарифів на електроенергію з боку держави продовжувати роботу буде неможливо.

Водночас керівництво комбінату підкреслює, що остаточне рішення щодо подальшої діяльності компанії залежатиме від державної політики у сфері енергетики та економічної підтримки промислових підприємств.

