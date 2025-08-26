07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 12:45

Найбільше гірничо-металургійне підприємство розглядає вихід з України через збитки

26 серпня 2025, 12:45
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

"АрселорМіттал Кривий Ріг" розглядає можливість припинення роботи в країні через збитки

Про це повідомив у коментарі виданню "Forbes" генеральний директор найбільшого гірничо-металургійного підприємства України "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, передає RegioNews.

Головною причиною такого рішення керівництво називає високі тарифи на електроенергію, що є найвищими в Європі. За даними компанії, лише за перші п’ять місяців 2025 року чистий збиток підприємства сягнув 3,8 мільярда гривень.

Для стабільного функціонування комбінату щороку необхідні інвестиції на рівні щонайменше 150 мільйонів доларів. Як зазначає Лонгобардо, компанія вже оптимізувала всі можливі процеси, але без системного врегулювання тарифів на електроенергію з боку держави продовжувати роботу буде неможливо.

Водночас керівництво комбінату підкреслює, що остаточне рішення щодо подальшої діяльності компанії залежатиме від державної політики у сфері енергетики та економічної підтримки промислових підприємств.

Раніше повідомлялося, у Харкові працівники податкової вимагали до $5 тисяч за роботу "без штрафів та додаткових перевірок". Наразі досудове розслідування проти заступниці начальника управління та начальниці відділу завершено.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кривий Ріг АрселорМіттал Кривий Ріг електрика тарифи промисловість металургія Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині п'яний чоловік випав з вікна
25 серпня 2025, 22:35
На Дніпропетровщині безхатьки захопили укриття
25 серпня 2025, 22:15
Через негоду знеструмлено чотири громади Полтавщини
25 серпня 2025, 08:24
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
ССО ЗСУ вивели з ладу об'єкти логістики окупантів у Криму
26 серпня 2025, 12:27
Чому конфлікти з Польщею – не катастрофа, а крок уперед
26 серпня 2025, 12:14
У Лозовій з 1 січня запрацює фабрика-кухня від фонду Говарда Баффета – Синєгубов
26 серпня 2025, 12:05
Росіяни атакували Костянтинівку: пошкоджено пожежну частину та автопарк рятувальників
26 серпня 2025, 11:58
Менше гостей, більші чеки: середній рахунок у ресторанах України зріс на 17%
26 серпня 2025, 11:44
Захистив ветерана – потрапив до ТЦК: що відомо про експоліцейського з Ужгорода
26 серпня 2025, 11:42
Шпигував у жіночому образі: на Одещині засудили російського агента
26 серпня 2025, 11:33
У Дніпрі викрили групу, що збувала підроблені гаджети на понад 24 млн грн
26 серпня 2025, 11:16
На Чернігівщині під час пожежі загинув 17-річний хлопець
26 серпня 2025, 11:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »