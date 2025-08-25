Фото: Нацполиция

В Каменском пьяный мужчина вышел из окна многоэтажки. Оказалось, он перепутал окно и дверь

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 19 августа на улице Аношкина. Пьяный мужчина перепутал дверь и окно. В результате он вышел в дверь и свалился с третьего этажа многоквартирного дома.

Медики диагностировали у 55-летнего мужчины кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левого бедра, ушиб позвоночника и алкогольное опьянение.

Известно, что фельдшеры оказали ему первую помощь в полном объеме: внутривенный доступ, обезболивание, инфузия растворов, иммобилизация конечности, шейный воротник, вакуумный матрас на доске транспортировки под мониторированием жизненных показателей и госпитализировали в одну из больниц города.

Напомним, ранее в Харькове с пятого этажа многоэтажки выпала трехлетняя девочка. К счастью, она осталась лежать на кондиционере, установленном на четвертом этаже. С помощью стремянки ее сняли оттуда и передали медикам.