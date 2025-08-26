Фото: Національна поліція України

За даними слідства, фігуранти купували контрафактну продукцію у Китаї та збували її через інтернет на території України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Під виглядом оригінальних пристроїв продавали смарт-годинники, навушники, зарядні пристрої та інші аксесуари.

Правоохоронці встановили, що контрафактна продукція мала низьку якість, а маркування та пакування не відповідали стандартам оригінального виробника. Для поширення товару фігуранти використовували спеціально створені вебсайт і канал у соціальних мережах, а доставку здійснювали через поштового оператора.

Поліція провела 14 обшуків у Дніпропетровській області

Вилучено смарт-годинники, навушники та зарядні пристрої

У межах розслідування кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки України провели 14 обшуків у офісах і за місцями проживання підозрюваних у Дніпропетровській області. Під час заходів вилучено велику кількість підроблених гаджетів та аксесуарів.

Трьом особам повідомлено про підозри за незаконний продаж контрафакту

Наразі трьом особам повідомлено про підозри за незаконне використання знака для товарів і послуг (ч. 3 ст. 229 КК України). Ще двом фігурантам інкриміновано порушення прав на винахід і промислові зразки (ч. 3 ст. 177 ККУ). Окрім цього, двоє зловмисників намагалися підкупити правоохоронців, за що розпочато окреме досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 ККУ.

