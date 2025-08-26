У Дніпрі викрили групу, що збувала підроблені гаджети на понад 24 млн грн
За даними слідства, фігуранти купували контрафактну продукцію у Китаї та збували її через інтернет на території України
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Під виглядом оригінальних пристроїв продавали смарт-годинники, навушники, зарядні пристрої та інші аксесуари.
Правоохоронці встановили, що контрафактна продукція мала низьку якість, а маркування та пакування не відповідали стандартам оригінального виробника. Для поширення товару фігуранти використовували спеціально створені вебсайт і канал у соціальних мережах, а доставку здійснювали через поштового оператора.
У межах розслідування кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки України провели 14 обшуків у офісах і за місцями проживання підозрюваних у Дніпропетровській області. Під час заходів вилучено велику кількість підроблених гаджетів та аксесуарів.
Наразі трьом особам повідомлено про підозри за незаконне використання знака для товарів і послуг (ч. 3 ст. 229 КК України). Ще двом фігурантам інкриміновано порушення прав на винахід і промислові зразки (ч. 3 ст. 177 ККУ). Окрім цього, двоє зловмисників намагалися підкупити правоохоронців, за що розпочато окреме досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 ККУ.
Раніше повідомлялося, на Тернопільщині викрили групу осіб, яка продавала підроблені водійські посвідчення на суму понад 35 млн грн. Вартість "послуги" становила від 11 000 до 20 000 гривень.