Фото: Нацполіція

У Кам'янському п'яний чоловік вийшов з вікна багатоповерхівки. Виявилось, він переплутав вікно та двері

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 19 серпня на вулиці Аношкіна. П'яний чоловік переплутав двері та вікно. В результаті він вийшов у двері та впав з третього поверху багатоквартирного будинку.

Медики діагностували в 55-річного чоловіка кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелам лівого стегна, забій хребта та алкогольне спʼяніння.

Відомо, що фельдшери надали йому першу допомогу у повному обсязі: внутрішньовенний доступ, знеболення, інфузія розчинів, іммобілізація кінцівки, шійний комір, вакуумний матрац на транспортувальній дошці під моніторуванням життєвих показників та госпіталізували до однієї з лікарень міста.

Нагадаємо, раніше в Харкові з п'ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. На щастя, вона залишилась лежати на кондиціонері, який встановлено на четвертому поверсі. За допомогою драбини її зняли звідти й передали медикам.