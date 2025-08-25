21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
25 серпня 2025, 22:35

На Дніпропетровщині п'яний чоловік випав з вікна

25 серпня 2025, 22:35
Фото: Нацполіція
У Кам'янському п'яний чоловік вийшов з вікна багатоповерхівки. Виявилось, він переплутав вікно та двері

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 19 серпня на вулиці Аношкіна. П'яний чоловік переплутав двері та вікно. В результаті він вийшов у двері та впав з третього поверху багатоквартирного будинку.

Медики діагностували в 55-річного чоловіка кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелам лівого стегна, забій хребта та алкогольне спʼяніння.

Відомо, що фельдшери надали йому першу допомогу у повному обсязі: внутрішньовенний доступ, знеболення, інфузія розчинів, іммобілізація кінцівки, шійний комір, вакуумний матрац на транспортувальній дошці під моніторуванням життєвих показників та госпіталізували до однієї з лікарень міста.

Нагадаємо, раніше в Харкові з п'ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. На щастя, вона залишилась лежати на кондиціонері, який встановлено на четвертому поверсі. За допомогою драбини її зняли звідти й передали медикам.

медики інцидент Дніпропетровська область
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
