Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В ночь на 25 августа на Солнечной Набережной в Днепре было обнаружено тело молодой девушки, выпавшей с 15 этажа. Медики констатировали ее смерть на месте происшествия, а правоохранители приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

Согласно предварительным данным, событие может быть связано с самоубийством, однако окончательные выводы установится следствием. Полиция продолжает выяснять причины и подробности инцидента.

Местные службы напоминают гражданам о важности своевременной психологической поддержки. В Днепре работают горячие линии и кризисные центры, где можно получить помощь в случаях депрессивных состояний или эмоционального кризиса.

Медики и психологи призывают не оставаться наедине с проблемами и обращаться за поддержкой к специалистам, ведь своевременная помощь может спасти жизнь.

Ранее сообщалось, в Житомирской области полицейские спасли 37-летнюю женщину, которая пыталась прыгнуть с моста. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов трагедии удалось избежать.