фото: ГСЧС

Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.

В Каменском районе 2-летний мальчик застрял головой в деревянной конструкции детской горки. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования распилили ограждения, чтобы освободить малыша.

Использовано специальное оборудование для освобождения ребенка

К счастью, ребенок не получил травм и не нуждался в медицинской помощи. Инцидент завершился без серьезных последствий, а спасатели призвали родителей внимательнее следить за детьми во время прогулок на детских площадках.

Напомним, в Луцке врачу сообщили о подозрении из-за травмирования 3-летнего ребенка. 31-летнему врачу-анестезиологу одной из частных клиник сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для ребенка.