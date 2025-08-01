14:10  01 августа
В частном пансионате Кривого Рога погибла пожилая женщина от многочисленных травм
12:44  01 августа
В Украине снова подорожают коммунальные услуги
12:09  01 августа
На Ровенщине 14-летний мотоциклист в реанимации после ДТП
UA | RU
UA | RU
01 августа 2025, 15:25

В Днепропетровской области 2-летний мальчик застрял головой в деревянной конструкции горки

01 августа 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Спасатели успешно освободили застрявшего в конструкции детской горки малыша в Каменском районе

Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.

В Каменском районе 2-летний мальчик застрял головой в деревянной конструкции детской горки. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования распилили ограждения, чтобы освободить малыша.

Использовано специальное оборудование для освобождения ребенка

К счастью, ребенок не получил травм и не нуждался в медицинской помощи. Инцидент завершился без серьезных последствий, а спасатели призвали родителей внимательнее следить за детьми во время прогулок на детских площадках.

Напомним, в Луцке врачу сообщили о подозрении из-за травмирования 3-летнего ребенка. 31-летнему врачу-анестезиологу одной из частных клиник сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для ребенка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Каменское Днепропетровская область спасатели ребенок дети безопасность угроза
В одном из городов Днепропетровщины сократили время комендантского часа
01 августа 2025, 14:39
Ужасное преступление в столице: мужчину подозревают в изнасиловании двух девочек
01 августа 2025, 13:52
$17 тысяч за фиктивную "инвалидность" для выезда за границу: подозрение сообщено главе фонда в Кривом Роге
01 августа 2025, 12:35
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Кандидат на главу БЭБ Цивинский не явился на полиграф, - СБУ
01 августа 2025, 16:36
Пока хозяин спал: в Хмельницком мужчина угнал микроавтобус и скрылся
01 августа 2025, 16:25
Более 40 тысяч гривен мошенники выманили у женщины из Ивано-Франковской области
01 августа 2025, 16:13
В Никополе произошло разбойное нападение на прохожего: что известно
01 августа 2025, 16:00
Скандал на Черкащине: 65-летнего мужчину силой мобилизовали — суд не признал нарушений
01 августа 2025, 15:55
В Запорожье разоблачили хищения более чем на миллион: чиновник получил подозрение
01 августа 2025, 15:45
Как уменьшить потери пехоты и вечную нехватку штурмовиков
01 августа 2025, 15:33
Языковой контроль 2025: в каких городах больше всего нарушений
01 августа 2025, 15:30
Синоптик рассказала, какой будет погода 2 и 3 августа
01 августа 2025, 15:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »