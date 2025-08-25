11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 18:51

У Дніпрі 9-річна дитина травмувалася внаслідок падіння інсталяції у парку

25 серпня 2025, 18:51
Фото: Інформатор
Триває службове розслідування через травмування дитини в парку Шевченка під час святкування Дня Незалежності

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 24 серпня біля літнього театру. 9-річна дівчинка намагалася сісти на дерев’яний стілець артінсталяції, який перекинувся та впав їй на голову.

За словами медиків, постраждала перебуває у реанімації в стані коми. Лікарі прогнозують, що дівчинка проведе у комі від двох до чотирьох днів, а надалі їй знадобляться операції, обстеження та тривала реабілітація.

Батько постраждалої наголосив, що конструкція повинна була бути зафіксована, і відповідальні за безпеку мають понести відповідальність. У департаменті парків та рекреації міськради нагадали, що артінсталяція призначалася лише для фотозйомки і не мала використовуватися для дитячих ігор.

На місці події дерев’яні елементи конструкції - два стільці та стіл після інциденту обгорнули сигнальною стрічкою, щоб відгородити від людей. Станом на 25 серпня відвідувачів поруч із інсталяцією немає, комунальники продовжують співпрацювати зі слідчими та надавати необхідну інформацію.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині 2-річний хлопчик застряг головою в дерев’яній конструкції гірки. Рятувальники оперативно звільнили малюка та надали необхідну допомогу.

25 серпня 2025
07 серпня 2025
