Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У ніч на 25 серпня на Сонячній Набережній у Дніпрі було виявлено тіло молодої дівчини, яка випала з 15-го поверху. Медики констатували її смерть на місці події, а правоохоронці розпочали розслідування обставин трагедії.

За попередніми даними, подія може бути пов’язана з самогубством, проте остаточні висновки встановлюються слідством. Поліція продовжує з’ясовувати причини та деталі інциденту.

Місцеві служби нагадують громадянам про важливість своєчасної психологічної підтримки. У Дніпрі працюють гарячі лінії та кризові центри, де можна отримати допомогу у випадках депресивних станів чи емоційної кризи.

Медики та психологи закликають не залишатися наодинці з проблемами та звертатися за підтримкою до фахівців, адже вчасна допомога може врятувати життя.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині поліцейські врятували 37-річну жінку, яка намагалася стрибнути з мосту. Завдяки оперативним діям правоохоронців трагедії вдалося уникнути.