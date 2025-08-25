11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 18:29

У Дніпрі дівчина випала з 15 поверху багатоповерхівки на Сонячній Набережній

25 серпня 2025, 18:29
Фото: ілюстративне
На Сонячній Набережній знайдено тіло молодої дівчини

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У ніч на 25 серпня на Сонячній Набережній у Дніпрі було виявлено тіло молодої дівчини, яка випала з 15-го поверху. Медики констатували її смерть на місці події, а правоохоронці розпочали розслідування обставин трагедії.

За попередніми даними, подія може бути пов’язана з самогубством, проте остаточні висновки встановлюються слідством. Поліція продовжує з’ясовувати причини та деталі інциденту.

Місцеві служби нагадують громадянам про важливість своєчасної психологічної підтримки. У Дніпрі працюють гарячі лінії та кризові центри, де можна отримати допомогу у випадках депресивних станів чи емоційної кризи.

Медики та психологи закликають не залишатися наодинці з проблемами та звертатися за підтримкою до фахівців, адже вчасна допомога може врятувати життя.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині поліцейські врятували 37-річну жінку, яка намагалася стрибнути з мосту. Завдяки оперативним діям правоохоронців трагедії вдалося уникнути.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
07 серпня 2025
