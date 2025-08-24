13:18  24 серпня
24 серпня 2025, 16:25

РФ заявила про захоплення Філії на Дніпропетровщині: що відомо насправді

24 серпня 2025, 16:25
Фото: ілюстративне
Офіційні заяви рф про нібито захоплення не підтверджуються перевіреними джерелами

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська відбили атаки російських сил у низці населених пунктів, серед яких і Філія, передає RegioNews.

Міністерство оборони росії 24 серпня оприлюднило повідомлення про "звільнення" населеного пункту підрозділами угруповання "Центр" в результаті наступальних дій. При цьому жодних фото чи відеодоказів окупанти не надали.

За даними інтерактивної карти DeepState, станом на 24 серпня Філія залишається під контролем України. Оновлення карти в ніч на День Незалежності не зафіксувало змін у районі села. Аналітики зазначають, що російські сили робили спроби просування поблизу Вільного Поля Кам'янського та у Плавнях, але не досягли Філії. Українські війська відкинули противника в напрямку Андріївки.

Село залишається під контролем України

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив оперативну інформацію станом на 08:00 24 серпня. За їхніми даними, на Покровському напрямку було зупинено 52 штурмові дії російських сил, зокрема й поблизу Філії. Карти Генштабу також фіксують населений пункт під контролем України.

Заяви рф не підтверджуються фактами

Українські оборонні структури пояснюють такі заяви частиною інформаційно-психологічної операції, метою якої є посіяти паніку серед населення та створити ілюзію успіху російського наступу.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання трагічно загинув пілот українського винищувача МіГ-29. Обставини події наразі уточнюються, триває розслідування.

