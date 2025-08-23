На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у мікроавтобус: є загиблий та постраждалі
Російські військові влучили дроном в мікроавтобус, що рухався трасою в Синельниківському районі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали.
Також очільник ОВА повідомив, що за уточненими даними внаслідок ранкового удару КАБами по Маломихайлівській громаді поранення дістали двоє людей, серед них – 10-річна дитина.
Нагадаємо, вранці 23 серпня російські військові атакували Київ. Ворожий дрон впав біля багатоповерхівки у Солом’янському районі міста.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Уламки ворожого безпілотника впали поблизу багатоповерхівки у Києві: в поліції показали фото
23 серпня 2025, 12:20Келлог їде до України: мета візиту
23 серпня 2025, 11:51Під час повернення з бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29
23 серпня 2025, 11:26Сили ППО вночі ліквідували 36 із 49 ворожих безпілотників
23 серпня 2025, 10:49Ракетний удар по американському підприємству в Мукачеві: на третю добу пожежу загасили
23 серпня 2025, 10:19Зеленський привітав українців з Днем державного прапора
23 серпня 2025, 09:32Зірка "Супермодель по-українськи" опинилась в лікарні: що сталось
23 серпня 2025, 03:55В Україні подорожчала морожена риба: які тепер ціни
23 серпня 2025, 03:30"Виховую дітей сама": акторка Анна Саліванчук розповіла про стосунки з колишнім чоловіком
23 серпня 2025, 02:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »