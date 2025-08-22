11:54  22 августа
22 августа 2025, 17:58

Мэр Павлограда о водоснабжении: как город решает проблему критического водопровода

22 августа 2025, 17:58
Фото: Украинская Правда
Вопрос водоснабжения остается одним из главных для жителей Павлограда

Об этом городской голова Павлограда Анатолий Вершина рассказал интернет-изданию "Известно", передает RegioNews.

Основная проблема связана с водопроводом "Днепр-Западный Донбасс" (ДЗД), который снабжает водой не только Павлоград, но и Синельниково, Терновку, Шахтерское и некоторые сельские населенные пункты. Город практически не имеет задолженности, кроме текущей, и присоединился к финансированию предприятия, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение для работы водопровода.

Состояние ДЗД критическое: сети работают более 40 лет и ранее практически не ремонтировались. Областной совет не мог финансировать предприятие из-за юридических ограничений, а государство до сих пор не выделяло средств. В настоящее время существуют решения Кабмина и Верховной Рады о передаче водопровода в областную собственность, однако процесс осложняет задолженность в 700 млн грн.

В Павлограде завершили строительство 10 камеры технологического учета водоснабжения. Фото: "Известно"

Город развивает собственные коммунальные водозаборы – Павлоградский, Гнездковский и Химмашовский. Они способны покрыть потребности населения даже в кризисных ситуациях. Три действующие скважины обеспечивают чистую питьевую воду, не требующую дополнительной очистки. На развитие системы из государственного бюджета выделено почти 200 млн грн, а из местного – 53 млн грн в 2025 году. После модернизации сеть должна работать эффективнее и с меньшими потерями.

Помимо технических проблем, город сталкивается с вопросом тарифной политики. Замороженные тарифы вынуждают местный бюджет ежемесячно дотировать около 4 млн грн. По словам мэра, такие средства лучше направить на модернизацию водоснабжающей системы, ведь большинство труб изношены более чем на 80%, сети забиты, а потери воды значительны. Работа над улучшением водоснабжения останется приоритетом и после окончания войны.

Напоминаем, ранее сообщалось о демонтаже сталинского танка в Павлограде. Местные власти уверяют, что никаких официальных предложений о продаже техники не поступало, хотя в городе ходили слухи о возможных покупателях.

Ранее сообщалось, что городской голова Павлограда еще в начале полномасштабной войны передал военным свое официально зарегистрированное ружье. Сейчас это оружие находится на фронте и продолжает использоваться, однако его дальнейшая роль зависит от изменения тактики боевых действий.

