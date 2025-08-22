11:54  22 серпня
22 серпня 2025, 17:58

Мер Павлограда про водопостачання: як місто вирішує проблему критичного водопроводу

22 серпня 2025, 17:58
Фото: Українська Правда
Питання водопостачання залишається одним із головних для мешканців Павлограда

Про це міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповів інтернет-виданню "Відомо", передає RegioNews.

Основна проблема пов'язана з водопроводом "Дніпро-Західний Донбас" (ДЗД), який постачає воду не лише в Павлоград, а й у Синельникове, Тернівку, Шахтарське та деякі сільські населені пункти. Місто практично не має заборгованості, окрім поточної, і долучилося до фінансування підприємства, щоб забезпечити безперебійне електропостачання для роботи водопроводу.

Стан ДЗД критичний: мережі працюють понад 40 років і раніше практично не отримували ремонту. Обласна рада не могла фінансувати підприємство через юридичні обмеження, а держава до цього часу не виділяла коштів. Нині існують рішення Кабміну та Верховної Ради про передачу водопроводу в обласну власність, проте процес ускладнює заборгованість у 700 млн грн.

У Павлограді завершили будівництво 10-ї камери технологічного обліку водопостачання. Фото: "Відомо"

Місто розвиває власні комунальні водозабори – Павлоградський, Гніздківський і Хіммашовський. Вони здатні покрити потреби населення навіть у кризових ситуаціях. Три діючі свердловини забезпечують чисту питну воду, що не потребує додаткової очистки. На розвиток системи з державного бюджету виділено майже 200 млн грн, а з місцевого – 53 млн грн у 2025 році. Після модернізації мережа має працювати ефективніше і з меншими втратами.

Окрім технічних проблем, місто стикається з питанням тарифної політики. Заморожені тарифи змушують місцевий бюджет щомісяця дотувати близько 4 млн грн. За словами мера, такі кошти краще спрямувати на модернізацію водопостачальної системи, адже більшість труб зношені понад 80%, мережі забиті, а втрати води значні. Робота над покращенням водопостачання залишатиметься пріоритетом і після завершення війни.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про демонтаж сталінського танку в Павлограді. Місцева влада запевняє, що жодних офіційних пропозицій щодо продажу техніки не надходило, хоча в місті ширилися чутки про можливих покупців.

Раніше повідомлялося, що міський голова Павлограда ще на початку повномасштабної війни передав військовим власну офіційно зареєстровану рушницю. Зараз ця зброя перебуває на фронті й продовжує використовуватися, однак її подальша роль залежить від зміни тактики бойових дій.

