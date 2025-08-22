Личное ружье мэра Павлограда используют для борьбы с врагом

Фото: Общественное Днепр

Об этом мэр Павлограда Анатолий Вершина рассказал интернет-изданию "Відомо", передает RegioNews.

По словам мэра, он знает, что оружие до сих пор цельно и его периодически используют на фронте. Однако, из-за изменения методов ведения войны, сейчас трудно оценить, насколько ружье необходимо.

"Когда я передавал ее, это ведь не просто какая-то вещь – ручка или еще что-то, это официально зарегистрированное оружие, поэтому я вынужден был его снять с себя, с учета, и перерегистрировать. То есть оно мне, как моя собственность, уже не принадлежит", – объяснил мэр Павлограда.

Говорит, ружье получил депутат Александр Ермаков, подтвердивший, что оружие используется военными по назначению.

