11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 15:02

Личное ружье мэра Павлограда используют для борьбы с врагом

22 августа 2025, 15:02
Читайте також українською мовою
Фото: Общественное Днепр
Читайте також
українською мовою

В начале войны городской голова Павлограда передал военным собственное официально зарегистрированное ружье

Об этом мэр Павлограда Анатолий Вершина рассказал интернет-изданию "Відомо", передает RegioNews.

По словам мэра, он знает, что оружие до сих пор цельно и его периодически используют на фронте. Однако, из-за изменения методов ведения войны, сейчас трудно оценить, насколько ружье необходимо.

"Когда я передавал ее, это ведь не просто какая-то вещь – ручка или еще что-то, это официально зарегистрированное оружие, поэтому я вынужден был его снять с себя, с учета, и перерегистрировать. То есть оно мне, как моя собственность, уже не принадлежит", – объяснил мэр Павлограда.

Говорит, ружье получил депутат Александр Ермаков, подтвердивший, что оружие используется военными по назначению.

Напомним, в Павлограде завершили подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта путепровода в поселке Химзавод. О необходимости ремонта моста говорили уже давно, ведь он является важной транспортной развязкой города.

Днепропетровская область Павлоград городской голова Анатолий Вершина ружье война ВСУ фронт
