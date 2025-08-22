11:54  22 серпня
22 серпня 2025, 16:39

Мер Павлограда про демонтаж сталінського танку: "Цінності для громади він не представляє"

22 серпня 2025, 16:39
Фото: Павлоград.dp.ua
У Павлограді демонтували сталінський танк, який тривалий час стояв у місті як пам'ятний об'єкт

Про це міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповів інтернет-виданню "Відомо", передає RegioNews.

Після цього почали з'являтися чутки, що нібито техніку хотіли придбати приватні особи чи підприємства. Однак, за словами мера міста, жодних офіційних пропозицій насправді не надходило.

"Танк сам по собі не являє якогось матеріального інтересу. Його неможливо взяти і здати на метал. Там особливий сплав, який не приймається навіть на металоприйомні пункти. Тому цей танк з економічної точки зору не представляє цінності.. Єдиний, хто в нас запитував, це Музей історії Збройних Сил України, який знаходиться в місті Полтава", – пояснив міський голова Павлограда.

Втім, питання викликало дискусію серед депутатів. Частина з них не підтримала ідею безкоштовної передачі експоната, тож рішення відклали. За інформацією мера, поки що танк зберігається на території одного з комунальних підприємств. Техніка у задовільному стані, але подальша її доля ще не визначена.

Демонтований танк. Фото: "Відомо"

Однак створювати для нього окремий музей немає сенсу. Танкова модель, яку колись встановили в Павлограді, вважається невдалою і не має особливої історичної ваги. Якщо ж з Полтави знову надійде офіційний запит, міська влада може повернутися до розгляду цього питання.

Нагадаємо, міський голова Павлограда ще на початку повномасштабної війни передав військовим власну офіційно зареєстровану рушницю. Зараз ця зброя перебуває на фронті й продовжує використовуватися, однак її подальша роль залежить від зміни тактики бойових дій.

