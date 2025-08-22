23:11  21 серпня
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 03:15

На фестивалі у США показали унікальну скульптуру з Дніпра

22 серпня 2025, 03:15
Читайте также на русском языке
Фото: facebook.com/MykolaKabluka
Читайте также
на русском языке

Творча команда з Дніпра доставила до США авторську світлову скульптуру. Фірма "Експолайт" буде брати участь у культовому міжнародному арт-фестивалі Burning Man, який уже за кілька днів стартує у пустелі Black Rock у штаті Невада, США

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Перша зупинка сталась у Лос-Анджелесі. Згодом скульптуру доставлять на арт-подію Burning Man. Це майданчик для сотень унікальних інсталяцій, перформансів та експериментів у сфері мистецтва та технологій.

З Дніпра туди відправили скульптуру "The Point of Unity". Це світлова конструкція, яка передає ідею віри в майбутнє, силу мрії та творення. Її автори наголошують, що робота символізує стійкість та єдність українського народу.

Арт-директор фірми "Експолайт" Микола Каблука зазначив, що цей фестиваль буде можливістю нагадати світу про українську культуру. Вже зараз про скульптуру з Дніпра говорить багато українських та зарубіжних ЗМІ.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі пройшов десятиденний скульптурний симпозіум "Сила Нації", який зібрав майстрів з різних регіонів України. Під час заходу митці працювали з природним каменем, створюючи унікальні роботи, що поєднують традиції та сучасність.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
культура мистецтво
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
Харківське метро перевтілиться на справжню галерею
16 серпня 2025, 02:00
Кінофестиваль в Одесі: які фільми будуть у програмі
16 серпня 2025, 01:00
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона
22 серпня 2025, 05:57
Що буде з цінами на картоплю в Україні
22 серпня 2025, 04:50
Україна готує на експорт столовий виноград
22 серпня 2025, 04:30
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
22 серпня 2025, 04:10
Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на другу вищу освіту: що вона вивчає
22 серпня 2025, 03:55
Зірка "Жіночого квартал" Анастасія Оруджова розповіла про свої перші серйозні стосунки
22 серпня 2025, 03:35
Жителя Київщини, який вбив 10-річну дівчинку, остаточно засудили до довічного
22 серпня 2025, 02:55
На окупованих територіях на Запоріжжі дефіцит пального
22 серпня 2025, 02:25
У Міноборони викрили схему з розкрадання 26 млн грн на закупівлі спорядження
22 серпня 2025, 02:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »