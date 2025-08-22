Фото: facebook.com/MykolaKabluka

Творча команда з Дніпра доставила до США авторську світлову скульптуру. Фірма "Експолайт" буде брати участь у культовому міжнародному арт-фестивалі Burning Man, який уже за кілька днів стартує у пустелі Black Rock у штаті Невада, США

Перша зупинка сталась у Лос-Анджелесі. Згодом скульптуру доставлять на арт-подію Burning Man. Це майданчик для сотень унікальних інсталяцій, перформансів та експериментів у сфері мистецтва та технологій.

З Дніпра туди відправили скульптуру "The Point of Unity". Це світлова конструкція, яка передає ідею віри в майбутнє, силу мрії та творення. Її автори наголошують, що робота символізує стійкість та єдність українського народу.

Арт-директор фірми "Експолайт" Микола Каблука зазначив, що цей фестиваль буде можливістю нагадати світу про українську культуру. Вже зараз про скульптуру з Дніпра говорить багато українських та зарубіжних ЗМІ.

