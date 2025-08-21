Фото: Телеграм/ХДніпро

На Новому мосту в Дніпрі сталася аварія зі смертельним наслідком

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі на Новому мосту сталася смертельна ДТП. Чоловік потрапив під кілька автомобілів і загинув на місці. Інцидент стався на заїзді на міст у бік центру міста.

За попередніми даними, потерпілий йшов уздовж відбійника та раптово опинився на проїжджій частині. Очевидці повідомляють, що чоловік міг намагатися перебігти дорогу.

На місце події працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група. Вони з’ясовують обставини аварії та встановлюють усіх учасників. Попередньо відомо, що водій, який збив потерпілого, залишив місце події.

Правоохоронці закликають свідків звертатися з будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини ДТП. Триває слідство.

