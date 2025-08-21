11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 11:43

У Дніпрі чоловік на мосту раптово впав на проїжджу частину, після чого його переїхали кілька автомобілів

21 серпня 2025, 11:43
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/ХДніпро
Читайте также
на русском языке

На Новому мосту в Дніпрі сталася аварія зі смертельним наслідком

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі на Новому мосту сталася смертельна ДТП. Чоловік потрапив під кілька автомобілів і загинув на місці. Інцидент стався на заїзді на міст у бік центру міста.

За попередніми даними, потерпілий йшов уздовж відбійника та раптово опинився на проїжджій частині. Очевидці повідомляють, що чоловік міг намагатися перебігти дорогу.

На місце події працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група. Вони з’ясовують обставини аварії та встановлюють усіх учасників. Попередньо відомо, що водій, який збив потерпілого, залишив місце події.

Правоохоронці закликають свідків звертатися з будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини ДТП. Триває слідство.

Раніше повідомлялося, у Рівненській області 33-річна жінка отримала політравми та забої після наїзду автомобіля на пішохідному переході. У Дубенському районі 19 серпня, сталася ще одна ДТП за участю пішохода.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП смерть міст Дніпро аварія загиблий
На Полтавщині внаслідок ДТП автівка перекинулася на дах: є постраждалі
21 серпня 2025, 11:10
У ДСНС показали наслідки атаки на Львів: є загиблий та постраждалі
21 серпня 2025, 08:29
У Дніпрі судили "Супермаму" за невиконання батьківських обов'язків
20 серпня 2025, 23:30
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
На Вінниччині двоє чоловіків хотіли подолати Дністер, щоб дістатися Молдови
21 серпня 2025, 13:20
На Житомирщині посадовець міськради вимагав 100 грн за кожен кубометр заготовленої деревини
21 серпня 2025, 13:13
Обстріл Херсона: один загиблий, п'ятеро поранених, серед них поліцейські
21 серпня 2025, 13:10
На Київщині водій Tesla спровокував ДТП з мотоциклом: є постраждалий
21 серпня 2025, 12:56
В Україні майже у половини дітей фіксують ознаки ПТСР, - Олена Зеленська
21 серпня 2025, 12:48
Зеленський спростував ймовірність окупації всього Донбасу до кінця року
21 серпня 2025, 12:46
До Дня Незалежності Нацбанк випустить оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!"
21 серпня 2025, 12:30
Це не війна на знищення: чому Україна вистоїть
21 серпня 2025, 12:22
Директора школи на Житомирщині та спільників підозрюють у розтраті 1,3 млн грн
21 серпня 2025, 12:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »