Фото: ДСНС Дніпропетровщини

20 серпня ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає RegioNews.

Очевидці повідомили, що поблизу острова Монастирський у Соборному районі Дніпра у річці тоне людина.

На місце негайно виїхали водолази ДСНС. У воді вони помітили чоловіка, який самостійно не міг дістатися берега. За попередніми даними, він стрибнув із мосту, отримав травми та потребував невідкладної допомоги.

Рятувальники використали катер, щоб швидко підняти потерпілого з води та доставити його на берег. Після цього чоловіка передали медикам екстреної допомоги, які доправили його до лікарні для подальшого обстеження та лікування.

У ліквідації події були задіяні троє співробітників ДСНС та один рятувальний катер. Обставини інциденту з'ясовують компетентні служби.

Раніше повідомлялося, що на Буковині під час відпочинку у річці зник чоловік. Пошуки тривали кілька годин і завершилися трагічною знахідкою.