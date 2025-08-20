12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 21:16

Стрибнув з моста й ледь не загинув: у Дніпрі врятували чоловіка

20 серпня 2025, 21:16
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Читайте также
на русском языке

20 серпня ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає RegioNews.

Очевидці повідомили, що поблизу острова Монастирський у Соборному районі Дніпра у річці тоне людина.

На місце негайно виїхали водолази ДСНС. У воді вони помітили чоловіка, який самостійно не міг дістатися берега. За попередніми даними, він стрибнув із мосту, отримав травми та потребував невідкладної допомоги.

Рятувальники використали катер, щоб швидко підняти потерпілого з води та доставити його на берег. Після цього чоловіка передали медикам екстреної допомоги, які доправили його до лікарні для подальшого обстеження та лікування.

У ліквідації події були задіяні троє співробітників ДСНС та один рятувальний катер. Обставини інциденту з'ясовують компетентні служби.

Раніше повідомлялося, що на Буковині під час відпочинку у річці зник чоловік. Пошуки тривали кілька годин і завершилися трагічною знахідкою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро річка ДСНС чоловік острів лікарня
Чоловік помер просто біля МАФів у Дніпрі - тіло помітили перехожі
20 серпня 2025, 16:12
У Дніпрі виявили розтрату понад 42 млн грн на медіапослугах для міськради
20 серпня 2025, 14:33
На Запоріжжі за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли
20 серпня 2025, 14:29
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Харківщині затримали браконьєра з уловом на понад 151 тис. грн
20 серпня 2025, 21:38
Мар'яна Безугла подає до суду через "незаконність рішення Регламентного комітету"
20 серпня 2025, 20:45
У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена
20 серпня 2025, 20:02
У Харкові чоловік, який регулярно бив дружину, може опинитися за ґратами
20 серпня 2025, 19:56
ДТП на Закарпатті: зіткнулись дві іномарки, є постраждалі
20 серпня 2025, 19:22
В Україні запрацювала електронна черга в ТЦК
20 серпня 2025, 19:05
На Харківщині відбудеться онлайн-зустріч влади та бізнесу
20 серпня 2025, 19:00
Політравми та забої: у Рівненській області авто збило 33-річну жінку на "зебрі"
20 серпня 2025, 18:52
Невакцинованих дітей можуть не допустити до навчання у школах
20 серпня 2025, 18:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »