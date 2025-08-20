фото: Телеграм/Труха

На одній із центральних вулиць знайшли тіло чоловіка, наразі поліція встановлює обставини його смерті

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі на вулиці Січових Стрільців, 94 перехожі виявили тіло чоловіка та повідомили про це правоохоронців. На місце події оперативно прибули поліцейські та медики.

Лікарі оглянули чоловіка і констатували його смерть. Поки що причина загибелі не встановлена, триває первинний огляд та фіксація обставин події.

Правоохоронці опитують свідків і збирають інформацію про останні дії померлого, аби встановити обставини інциденту. Вулиця, де сталося, тимчасово перебуває під контролем поліції для проведення слідчих заходів.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині під час застілля виник конфлікт, який закінчився смертельним побиттям. Тіло 57-річного чоловіка знайшли на кухні сусідської квартири наступного дня після вечірки.