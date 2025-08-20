12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 14:57

Ворог атакував автівку FPV-дроном на Дніпропетровщині: загинув 62-річний чоловік

20 серпня 2025, 14:57
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
В області продовжуються атаки ворожих дронів, які спричиняють загибель людей та руйнування будівель

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Межівській громаді Синельниківського району зафіксовано нову атаку безпілотником. Ворожий FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль. Унаслідок удару загинув 62-річний чоловік.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що напередодні ввечері агресор атакував Павлоград. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території транспортного підприємства. Попри пошкодження, обійшлося без постраждалих.

Не припинялися й обстріли Нікопольського району. Під ударами FPV-дронів та артилерії опинилися Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Внаслідок атаки там загинула одна людина, ще одна жінка 82 років отримала поранення та перебуває на амбулаторному лікуванні. Також пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та пожежний автомобіль.

Крім того, безпілотник ворога влучив по Брагинівській громаді того ж району. Там пошкоджено три приватні домоволодіння, але обійшлося без жертв. У Повітряному командуванні повідомили, що сили ППО області збили чотири ворожі дрони.

Раніше повідомлялося, у Нікополі Дніпропетровської області під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл. У ДСНС оприлюднили фото наслідків.

Дніпропетровська область обстріли Межівська громада Нікополь загиблий війна Синельникове
На Запоріжжі за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли
20 серпня 2025, 14:29
Удар по мирному авто на Харківщині: загинули чоловік і жінка
20 серпня 2025, 12:58
Атака на Охтирку: вже 14 постраждалих, серед яких родина з трьома дітьми
20 серпня 2025, 11:25
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Черкащині викрито начальника надлісництва на вимаганні "данини" із підлеглих лісничих
20 серпня 2025, 15:14
Сплата штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою доступна в Резерв+: покрокова інструкція
20 серпня 2025, 15:01
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
20 серпня 2025, 14:59
Обвинувачений у корупції ексзаступник голови Держспецзв’язку розпочав служити у Силах оборони
20 серпня 2025, 14:33
У Дніпрі виявили розтрату понад 42 млн грн на медіапослугах для міськради
20 серпня 2025, 14:33
На Запоріжжі за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли
20 серпня 2025, 14:29
З 1 жовтня ціни на пальне в Україні можуть подорожчати на 3–5 грн за літр
20 серпня 2025, 14:13
Загрожує довічне: затримано агента РФ, який "наводив" ДРГ на Херсонщину
20 серпня 2025, 14:13
Правоохоронці розслідують звинувачення актора Темляка у домашньому насиллі
20 серпня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
