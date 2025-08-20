Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

В області продовжуються атаки ворожих дронів, які спричиняють загибель людей та руйнування будівель

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Межівській громаді Синельниківського району зафіксовано нову атаку безпілотником. Ворожий FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль. Унаслідок удару загинув 62-річний чоловік.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що напередодні ввечері агресор атакував Павлоград. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території транспортного підприємства. Попри пошкодження, обійшлося без постраждалих.

Не припинялися й обстріли Нікопольського району. Під ударами FPV-дронів та артилерії опинилися Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Внаслідок атаки там загинула одна людина, ще одна жінка 82 років отримала поранення та перебуває на амбулаторному лікуванні. Також пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та пожежний автомобіль.

Крім того, безпілотник ворога влучив по Брагинівській громаді того ж району. Там пошкоджено три приватні домоволодіння, але обійшлося без жертв. У Повітряному командуванні повідомили, що сили ППО області збили чотири ворожі дрони.

Раніше повідомлялося, у Нікополі Дніпропетровської області під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл. У ДСНС оприлюднили фото наслідків.