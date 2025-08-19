18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 21:45

На Дніпропетровщині зі старої зупинки зробили витвір мистецтва

19 серпня 2025, 21:45
Читайте также на русском языке
Фото: facebook.com/sofiyivka
Читайте также
на русском языке

У селищі Софіївка Криворізького району підлітки зробили патріотичний витвір мистецтва прямо на старій зупинці громадського транспорту. Розмальвували стару зупинку вони протягом кількосх днів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Тепер на зупинці, яка стоїть на перетині вулиць Незалежності та Степової, можна побачити яскраве зображення з соняхами, бджолами та сотами. Також можна побачити напис: "Єдність у дії, сила — в громаді".

Зазначається, що останнім часом така творчість, коли старі зупинки або інші об'єкти стають витворами мистецтва, стає справжнім трендом в Україні.

Нагадаємо, у Харкові до Дня Незалежності України та до Дня міста у метро зроблять виставки. На станціях "Наукова", "Салтівська", "Академіка Барабашова" та "Ярослава Мудрого" організують виставки робіт учнів і викладачів місцевих мистецьких шкіл.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область благоустрій
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно
19 серпня 2025, 23:45
На Житомирщині викрили розкрадання бюджету на ремонті кладовища
19 серпня 2025, 23:30
На Волині дитина застрягла в ліфті
19 серпня 2025, 23:15
На Дніпропетровщині окупанти вбили жінку
19 серпня 2025, 22:55
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
Як в Україні змінились ціни на фрукти та ягоди: що подорожчало
19 серпня 2025, 22:45
"Ми живемо в такий час": Леся Нікітюк розповіла, як буде поєднувати роботу з материнством
19 серпня 2025, 22:30
Відому українську спортсменку дискваліфікували на 4 роки
19 серпня 2025, 22:09
Ризик екологічної катастрофи: у Дніпрі висихає озеро
19 серпня 2025, 21:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »