Фото: facebook.com/sofiyivka

У селищі Софіївка Криворізького району підлітки зробили патріотичний витвір мистецтва прямо на старій зупинці громадського транспорту. Розмальвували стару зупинку вони протягом кількосх днів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Тепер на зупинці, яка стоїть на перетині вулиць Незалежності та Степової, можна побачити яскраве зображення з соняхами, бджолами та сотами. Також можна побачити напис: "Єдність у дії, сила — в громаді".

Зазначається, що останнім часом така творчість, коли старі зупинки або інші об'єкти стають витворами мистецтва, стає справжнім трендом в Україні.

Нагадаємо, у Харкові до Дня Незалежності України та до Дня міста у метро зроблять виставки. На станціях "Наукова", "Салтівська", "Академіка Барабашова" та "Ярослава Мудрого" організують виставки робіт учнів і викладачів місцевих мистецьких шкіл.