Фото: Національна поліція України

Військовий підозрюється у систематичному вимаганні хабарів від підлеглих за приховування самовільних залишень частини

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині командир роти батальйону резерву підозрюється у вимаганні хабарів від підлеглих. За даними правоохоронців, 52-річний офіцер щомісяця вимагав близько 10 тисяч гривень, щоб не повідомляти командування про самовільне залишення військової частини.

Під час обшуку вилучили гроші та гранату

16 серпня офіцер надіслав підлеглому повідомлення з вимогою перерахувати 8 400 гривень. Сума розраховувалася як 300 гривень за кожен день самовільного залишення частини протягом 28 днів. Він надав номер своєї банківської картки для переказу. Правоохоронці зафіксували отримання неправомірної вигоди та затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України.

Під час обшуку у фігуранта вилучили гроші, мобільний телефон, банківську картку, гранату РГН та автомобіль. Всі речові докази направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини справи.

