13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 15:09

На Дніпропетровщині військовий вимагав хабарі за приховування самовільного залишення служби

19 серпня 2025, 15:09
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Військовий підозрюється у систематичному вимаганні хабарів від підлеглих за приховування самовільних залишень частини

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині командир роти батальйону резерву підозрюється у вимаганні хабарів від підлеглих. За даними правоохоронців, 52-річний офіцер щомісяця вимагав близько 10 тисяч гривень, щоб не повідомляти командування про самовільне залишення військової частини.

Під час обшуку вилучили гроші та гранату

16 серпня офіцер надіслав підлеглому повідомлення з вимогою перерахувати 8 400 гривень. Сума розраховувалася як 300 гривень за кожен день самовільного залишення частини протягом 28 днів. Він надав номер своєї банківської картки для переказу. Правоохоронці зафіксували отримання неправомірної вигоди та затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України.

Під час обшуку у фігуранта вилучили гроші, мобільний телефон, банківську картку, гранату РГН та автомобіль. Всі речові докази направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини справи.

Раніше повідомлялося, у Харкові судили колишнього правоохоронця за інсценування затримання, щоб допомогти знайомому уникнути мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область військова частина хабар гроші здирництво злочин
За 10 тис доларів США мешканець Дніпра продавав фальшивий статус "батька-одинака" для обходу мобілізації
19 серпня 2025, 12:00
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
19 серпня 2025, 11:20
33-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого
19 серпня 2025, 10:46
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Одещині засудили зрадника, який заробляв на допомозі росіянам
19 серпня 2025, 16:30
США не відправлятимуть свої війська в Україну
19 серпня 2025, 16:29
Нові ліки та обладнання для медзакладів: міжнародні партнери посилюють підтримку Харківщини
19 серпня 2025, 16:22
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 15:59
На Сумщині судили "ДНРівця", якого взяли в полон на Курщині
19 серпня 2025, 15:53
На Харківщині розширюють мережу мобільних поштових відділень для громад під обстрілами
19 серпня 2025, 15:51
На Одещині нетверезий водій на Lexus в’їхав у дерево і перекинувся
19 серпня 2025, 15:33
На ремонті злітної смуги аеропорту Чернівців розтратили понад 3,3 млн грн
19 серпня 2025, 15:25
На Тернопільщині водій Renаult виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом
19 серпня 2025, 15:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »