Фото: полиция

Правоохранители разоблачили в Запорожье группировку во главе с местной адвокатом, которая помогала мужчинам призывного возраста выезжать за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-служба полиции .

За деньги дельцы оформляли поддельные медицинские документы для отсрочки или снятия с военного учета. Стоимость "услуги" составляла от 4 до 6 тысяч долларов.

Каждый участник группы играл свою роль: связи с медицинскими комиссиями, военкоматами и подготовка документов. В схему был привлечен и член врачебной консультативной комиссии.

По данным следствия, клиентами адвоката стали не менее 20 мужчин, которые после получения справок смогли беспрепятственно уехать за границу.

Правоохранители задержали организаторшу при получении 6 тысяч долларов. Во время обысков у нее и подельников изъяли более 1,3 млн грн в разной валюте, оружие, печати врачей, медицинские документы и черновые записи.

Адвокату и еще двум подельникам объявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили адвоката, которая требовала 1500 долларов за помощь в демобилизации военнослужащего. Фигурантке объявили подозрение.