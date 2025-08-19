Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підозрюваний пропонував призовникам підроблені свідоцтва про народження дитини та довідки про смерть дружини, що дозволяло б уникнути мобілізації. Вартість "послуги" становила від 8 до 10 тисяч доларів США.

Затримання відбулося під час отримання частини грошей

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання частини "винагороди" у розмірі 5 тисяч доларів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. Наразі прокурор подав клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік пропонував підроблені документи призовникам

Слідство встановило, що схема полягала у виготовленні підроблених документів на тимчасово окупованій території та наданні їх замовнику для подальшого отримання судового статусу "батька-одинака". Таким чином чоловік нібито отримував можливість перетину кордону без перешкод.

Раніше повідомлялося, на Одещині прикордонники затримали автомобіль, переповнений пасажирами. Автівка прямувала до невизнаного Придністров’я, що свідчить про спробу незаконного перетину кордону.