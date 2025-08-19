13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 12:00

За 10 тис доларів США мешканець Дніпра продавав фальшивий статус "батька-одинака" для обходу мобілізації

19 серпня 2025, 12:00
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Чоловік організував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон, обіцяючи фальшиві документи для отримання статусу "батька-одинака"

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підозрюваний пропонував призовникам підроблені свідоцтва про народження дитини та довідки про смерть дружини, що дозволяло б уникнути мобілізації. Вартість "послуги" становила від 8 до 10 тисяч доларів США.

Затримання відбулося під час отримання частини грошей

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання частини "винагороди" у розмірі 5 тисяч доларів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. Наразі прокурор подав клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік пропонував підроблені документи призовникам

Слідство встановило, що схема полягала у виготовленні підроблених документів на тимчасово окупованій території та наданні їх замовнику для подальшого отримання судового статусу "батька-одинака". Таким чином чоловік нібито отримував можливість перетину кордону без перешкод.

Раніше повідомлялося, на Одещині прикордонники затримали автомобіль, переповнений пасажирами. Автівка прямувала до невизнаного Придністров’я, що свідчить про спробу незаконного перетину кордону.

