08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 10:33

У мережі оприлюднили кадри наслідків ворожого удару по школі у Васильківській громаді на Синельниківщині

19 серпня 2025, 10:33
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе пошкоджено приміщення місцевої школи

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У ніч на 19 серпня російські дрони-камікадзе атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Під удар потрапила Васильківська громада, де пошкоджено будівлю місцевої школи. Вибух спричинив значні руйнування в приміщенні навчального закладу, де вибиті вікна, пошкоджені дах, стіни та перекриття.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. Проте навчальний процес у пошкодженому закладі наразі опинився під загрозою.

Наслідки удару зафіксовані та задокументовані правоохоронними органами. Кадри з місця події демонструють масштаби руйнувань та чергові докази цілеспрямованих атак рф на цивільну інфраструктуру регіону.

Нагадаємо, протягом доби війська рф обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. У Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах противник застосував артилерію та FPV-дрони. Поранення дістав чоловік, його госпіталізували.

Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобіль. За фактом обстрілів прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України як воєнний злочин.

Раніше повідомлялося, в ніч на 19 серпня сили оборони збили над Дніпропетровщиною сім ворожих безпілотників.

