Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У ніч на 19 серпня російські дрони-камікадзе атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Під удар потрапила Васильківська громада, де пошкоджено будівлю місцевої школи. Вибух спричинив значні руйнування в приміщенні навчального закладу, де вибиті вікна, пошкоджені дах, стіни та перекриття.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. Проте навчальний процес у пошкодженому закладі наразі опинився під загрозою.

Наслідки удару зафіксовані та задокументовані правоохоронними органами. Кадри з місця події демонструють масштаби руйнувань та чергові докази цілеспрямованих атак рф на цивільну інфраструктуру регіону.

Нагадаємо, протягом доби війська рф обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. У Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах противник застосував артилерію та FPV-дрони. Поранення дістав чоловік, його госпіталізували.

Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобіль. За фактом обстрілів прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України як воєнний злочин.

Раніше повідомлялося, в ніч на 19 серпня сили оборони збили над Дніпропетровщиною сім ворожих безпілотників.