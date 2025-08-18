17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 14:30

Обгоріле тіло 77-річної жінки знайшли у згарищі в Широкому на Криворіжжі

18 серпня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На городі в селищі Широкому сталася пожежа, яка забрала життя 77-річної жінки

Про це повідомляють у місцевих ЗМІ, передає RegioNews.

У селищі Широкому на Криворіжжі на згарищі знайшли обгоріле тіло 77-річної жінки. За попередніми даними, трагедія сталася під час спалювання сухої трави на городі.

Сусіди загиблої розповіли, що пенсіонерка раніше неодноразово випалювала листя та суху траву на власній ділянці. Ймовірно, цього разу вогонь вийшов з-під контролю, і жінка намагалася загасити полум’я самотужки. Через отримані опіки вона померла ще до прибуття рятувальників.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка охопила частину городньої ділянки та поширювалася на сусідні території. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події.

Фахівці ДСНС нагадують, що спалювання сухої трави та листя залишається однією з основних причин пожеж на відкритих територіях. Подібна недбалість не лише шкодить довкіллю, а й створює серйозну загрозу життю та здоров’ю людей.

Раніше повідомлялося, на Київщині у селі Святопетрівське загорівся двоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кривий Ріг пожежа Тіло загибла смерть сухостій спалювання трави Дніпропетровська область
72 гектари державних лісових земель Кривого Рогу повернуто після судових рішень
18 серпня 2025, 14:05
Як виглядає Сумський державний університет після нічної російської атаки безпілотниками
18 серпня 2025, 13:07
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
18 серпня 2025, 17:29
Зеленський зустрівся із Келлогом у США
18 серпня 2025, 17:16
У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган
18 серпня 2025, 17:09
Кабмін надав до розгляду у ВР законопроєкт про введення штрафів за порушення комендантської години
18 серпня 2025, 16:51
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 16:39
Шабунін про законопроєкт №11228-1: "Індульгенцію виписуватимуть опричники СБУ"
18 серпня 2025, 16:04
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40
Чотири жителі Одеси організували мережу магазинів із нелегальними тютюновими виробами
18 серпня 2025, 15:15
На Дніпропетровщині посеред дороги розвалився автомобіль
18 серпня 2025, 15:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »