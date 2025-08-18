Фото: ілюстративне

На городі в селищі Широкому сталася пожежа, яка забрала життя 77-річної жінки

Про це повідомляють у місцевих ЗМІ, передає RegioNews.

У селищі Широкому на Криворіжжі на згарищі знайшли обгоріле тіло 77-річної жінки. За попередніми даними, трагедія сталася під час спалювання сухої трави на городі.

Сусіди загиблої розповіли, що пенсіонерка раніше неодноразово випалювала листя та суху траву на власній ділянці. Ймовірно, цього разу вогонь вийшов з-під контролю, і жінка намагалася загасити полум’я самотужки. Через отримані опіки вона померла ще до прибуття рятувальників.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка охопила частину городньої ділянки та поширювалася на сусідні території. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події.

Фахівці ДСНС нагадують, що спалювання сухої трави та листя залишається однією з основних причин пожеж на відкритих територіях. Подібна недбалість не лише шкодить довкіллю, а й створює серйозну загрозу життю та здоров’ю людей.

