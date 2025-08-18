17:29  18 серпня
18 серпня 2025, 14:05

72 гектари державних лісових земель Кривого Рогу повернуто після судових рішень

18 серпня 2025, 14:05
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Прокуратура Кривого Рогу відновила державні права на майже 72 га лісових земель після виявлення порушень при їхній реєстрації

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура Кривого Рогу домоглася повернення державі майже 72 гектарів земель лісового фонду. Незаконне вибуття ділянок виявили під час перевірки території Апостолівської громади.

Як встановило слідство, частину земель після інвентаризації незаконно зареєстрували як комунальну власність, порушивши вимоги земельного законодавства. Ці дії призвели до фактичного вилучення ділянок із лісового фонду.

Щоб відновити права держави, окружна прокуратура подала позови до суду. Чотири з них були задоволені у повному обсязі.

У червні 2025 року рішення суду виконано на практиці. Майже 72 гектари лісогосподарських земель повернуто до державної власності, що дозволило зберегти їхній правовий статус та запобігти незаконному використанню.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу. Через ці дії довкіллю завдано збитків на майже 34 мільйони гривень.

