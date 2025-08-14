17:33  14 серпня
14 серпня 2025, 16:41

Чоловік у Кривому Розі кілька разів вдарив ножем у живіт свою внучку

14 серпня 2025, 16:41
Фото: Криворізьке районне управління поліції
Інцидент стався ввечері 9 серпня, потерпілу терміново госпіталізували

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція повідомила про підозру чоловіку, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень власній онучці.

За даними слідства, на місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи відділення поліції №3 Криворізького районного управління. Вони встановили, що у будинку між родичами виник конфлікт, під час якого чоловік кілька разів ударив ножем 35-річну жінку в живіт. Знаряддя злочину - кухонний ніж - вилучено для проведення експертизи.

На місці працювала слідчо-оперативна група

За погодженням із Криворізькою північною окружною прокуратурою слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин події та підготовки матеріалів для суду.

Нагадаємо, у липні на Сумщині затримали чоловіка, який жорстоко розправився з 17-річною дівчиною. Нелюд зґвалтував її та вбив. Тіло дівчини знайшли у лісосмузі.

Дніпропетровська область Кривий Ріг сімейний конфлікт тілесні пошкодження ножове поранення
14 серпня 2025
07 серпня 2025
