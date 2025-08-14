07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
14 серпня 2025, 11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: BMW врізався у стовп, водій загинув

14 серпня 2025, 11:30
Фото: Дніпро Оперативний
Ранкове зіткнення трьох автівок на проспекті Лесі Українки призвело до смерті одного водія

Про це повідомляє Дніпро Оперативний, передає RegioNews.

Сьогодні вранці на проспекті Лесі Українки сталася аварія за участю трьох автомобілів, унаслідок якої загинула одна людина. На місці події працюють поліцейські та слідчі, рух проспектом наразі ускладнений.

BMW збив водія Renault, чоловік загинув. Фото: Дніпро Оперативний

За попередніми даними, 22-річний водій BMW намагався об’їхати автомобіль Tesla, водій якої, 53-річний чоловік, перелаштовувався з лівої смуги у праву. Через це BMW вилетів на узбіччя і збив 61-річного водія припаркованого Renault. Чоловік отримав смертельні травми і загинув на місці.

Після зіткнення BMW врізався у стовп. Водій автомобіля отримав незначні ушкодження, йому надають медичну допомогу.

Аварія сталася зранку на проспекті Лесі Українки. Фото: Дніпро Оперативний

Поліція та слідчі наразі встановлюють точні обставини аварії та причини, які призвели до трагедії. Очікується, що рух проспектом буде повністю відновлено після завершення огляду місця події.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі на Прибережній автомагістралі сталася аварія за участю трьох автомобілів. Водій KIA не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Chevrolet, після чого сталися додаткові зіткнення.

