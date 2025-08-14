Фото: БЕБ

У Дніпрі судитимуть директора приватного підприємства, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків та службовому підробленні

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки .

За даними слідства, керівник підприємства занижував у податковій звітності нормативну грошову оцінку земельної ділянки в центрі міста, щоб не платити орендну плату до місцевого бюджету. Через це місто недоотримало значні кошти – понад 31,8 млн грн плати.

Під час розслідування підприємство відшкодувало до бюджету понад 40 млн грн – це сума боргу та штрафні санкції.

Обвинувальний акт вже передали до суду.

Нагадаємо, на Харківщині керівнику приватного сільськогосподарського підприємства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 73 мільйони гривень.