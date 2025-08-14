Понад 40 млн грн: у Дніпрі підприємство погасило борг за оренду землі та штрафи
У Дніпрі судитимуть директора приватного підприємства, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків та службовому підробленні
Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, керівник підприємства занижував у податковій звітності нормативну грошову оцінку земельної ділянки в центрі міста, щоб не платити орендну плату до місцевого бюджету. Через це місто недоотримало значні кошти – понад 31,8 млн грн плати.
Під час розслідування підприємство відшкодувало до бюджету понад 40 млн грн – це сума боргу та штрафні санкції.
Обвинувальний акт вже передали до суду.
