Фото: "Відомо"

Мешканці дедалі частіше помічають у своїх будинках і квартирах сороконіжок, яких у народі називають мухоловками

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазвичай ці членистоногі обирають вологі та теплі місця з мінімальною кількістю світла - підвали, ванні кімнати, горища. Такі умови створюють ідеальне середовище для їхнього проживання та розмноження.

Мухоловка домашня, або скутігера, походить із Середземномор'я, але сьогодні поширена по всьому світу. В Україні її можна зустріти у Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Волинській областях, на півдні Вінниччини, а також у деяких районах Сумщини. У регіонах із холоднішим кліматом вони переважно живуть у приміщеннях, де є опалення.

Фахівці пояснюють: попри лякаючий вигляд і чималий розмір, ці істоти не становлять небезпеки для людини. Укус можливий лише у разі прямої загрози для комахи, а його наслідки обмежуються легким почервонінням шкіри. Випадки алергічних реакцій трапляються рідко й зазвичай не потребують складного лікування.

У природному середовищі скутігери ховаються під камінням, колодами чи іншим укриттям, уникаючи сонячного світла. У помешканнях вони селяться у зонах, де легко знайти здобич - дрібних комах і павуків. Таким чином, мухоловки фактично допомагають контролювати чисельність небажаних шкідників.

Експерти наголошують, що масова поява сороконіжок у Дніпрі є природним явищем і пов'язана з їхніми біологічними особливостями, а не з епідеміями чи небезпекою для здоров'я людей. Спеціалісти радять підтримувати чистоту в будинку, уникати вогкості та прямого контакту з цими членистоногими. Панікувати у такій ситуації не варто - попри свій моторошний вигляд, вони радше є корисними "сусідами".

