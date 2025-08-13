Фото: Свої/Кривий Ріг

На ділянці дороги Розвилка у Кривому Розі зіткнулися дві автівки, одна з яких після удару врізалася в стовп

Про це повідомляє "Свої.Кривий Ріг", передає RegioNews.

У Кривому Розі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на ділянці дороги, відомій як Розвилка. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota, 22-річний місцевий мешканець, на великій швидкості зіткнувся з Ford, після чого його машину розвернуло і відкинуло у стовп. Унаслідок удару кермувальник загинув на місці.

Після аварії тіло водія опинилося затиснутим у салоні понівеченої автівки. Для його деблокування знадобилася допомога рятувальників. Паралельно на місці працювали медики та інші екстрені служби.

Свідки події повідомили, що Toyota рухалася з боку Дніпра. Зіткнення сталося раптово, і водій не встиг уникнути удару. Обставини аварії та точна причина ДТП будуть встановлені слідчими.

