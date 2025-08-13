Фото: Свои.Кривой Рог

Трагедия произошла вечером 12 августа в Кривом Роге. Пятилетний ребенок выпал из окна на девятом этаже

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Свои. Кривой Рог" .

По предварительным данным, мальчик сам открыл окно на кухне. Мать в этот момент могла отвлечься на плач самого маленького ребенка. Отца дома не было.

Ребенка в тяжелом состоянии везли в больницу, но спасти его не удалось – мальчик умер в "скорой".

Отмечается, что семья благополучная и многодетная. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

