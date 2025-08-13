Фото: Свої.Кривий Ріг

Трагедія сталася ввечері 12 серпня у Кривому Розі. Пʼятирічна дитина випала з вікна на дев’ятому поверсі

Про це передає RegioNews із посиланням на "Свої.Кривий Ріг" .

За попередніми даними, хлопчик сам відкрив вікно на кухні. Мати в цей момент могла відволіктися на плач найменшої дитини. Батька вдома не було.

Дитину у важкому стані везли до лікарні, але врятувати її не вдалося – хлопчик помер у "швидкій".

Зазначається, що родина благополучна та багатодітна. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 серпня у Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху. Дитину врятував кондиціонер на четвертому поверсі, на який вона впала.