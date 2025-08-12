Фото: Маріанна Кізіярова (Мірошніченко)/Facebook

Депутатці Маріанні Кізіяровій (Мірошніченко), підозрюваній у фіктивній службі в Збройних силах України, продовжили запобіжний захід до 13 вересня

Про це повідомляють у Телеграм-каналі "ДС:Новини Дніпро", передає RegioNews.

Раніше їй було обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку депутатка успішно сплатила, однак спроби пом’якшити умови покарання залишилися безуспішними.

23 червня Центральний районний суд Дніпра ухвалив рішення про тримання під вартою строком на 52 дні з заставою у 757 тисяч гривень. Прокурор вимагав майже мільйон гривень застави та безальтернативне утримання під вартою, натомість захист наполягав на домашньому арешті в нічний час. Маріанна Кізіярова запевняла, що не планує переховуватись і готова співпрацювати зі слідством, щоб довести свою невинуватість.

9 липня депутатка з адвокатами оскаржили запобіжний захід у Дніпровському апеляційному суді. Хоча вона встигла внести заставу і вийти з-під варти, суд залишив попереднє рішення без змін. В ході останнього судового засідання Кізіярова просила зменшити розмір застави до 161 тисячі гривень або перевести на нічний домашній арешт, посилаючись на те, що була змушена брати позику для внесення застави.

Втім, суд відмовив у задоволенні клопотання, залишивши діючий запобіжний захід без змін. Наразі справу депутатки продовжують розглядати, а вона залишається під вартою до вересня наступного року.

Раніше повідомлялося, депутатку Дніпропетровської обласної ради підозрюють у фіктивній службі в Збройних силах України. За матеріалами ДБР їй обрали запобіжний захід із можливістю внесення застави, яка викликала широкий резонанс у медіа.