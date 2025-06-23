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23 июня 2025, 14:35

Депутатку из Днепропетровщины, которая ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ, взяли под стражу

23 июня 2025, 14:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Депутат Днепропетровского облсовета взяли под стражу с правом залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По материалам ГБР Центральный районный суд Днепра избрал меры пресечения трем фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ.

Согласно решению суда она взята под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн.

Отметим, речь идет о депутате Днепропетровского областного совета Марианне Мирошниченко.

Напомним, скандал с депутатом из Днепра, обвиняемой в фиктивной службе в ВСУ, получил неожиданное продолжение.

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