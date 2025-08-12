18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 17:44

На Дніпропетровщині викрили правоохоронця, який очолив банду "чорних лісорубів"

12 серпня 2025, 17:44
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР спільно із співробітниками Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка незаконно вирубувала дерева у Синельниківському районі Дніпропетровської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Очолював банду правоохоронець одного з районних управлінь поліції області. Він залучив до незаконного промислу чотирьох місцевих жителів та налагодив продаж деревини, переважно готелям і банно-ресторанним комплексам. Отримавши замовлення, давав вказівки спільникам, а ті вирубували дерева у полезахисних смугах.

Внаслідок діяльності групи державі завдано збитків на майже 1,5 млн грн.

П’ятьом учасникам повідомлено про підозру у незаконній порубці, перевезенні та збуті лісу. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці липня на Дніпропетровщині викрили масштабну схему вирубки лісу. Сума збитків сягає 34 мільйони гривень. Наразі тривають слідчі дії, аби встановити повне коло осіб, причетних до правопорушення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область ДБР вирубка дерев ліс відповідальність
На Дніпропетровщині 10-річна дівчинка впала з дерева: стан потерпілої
12 серпня 2025, 12:39
У школах на Дніпропетровщині з'явиться новий предмет: що будуть вчити діти
11 серпня 2025, 23:25
На Дніпропетровщині експосадовців "Укрзалізниці" та директора фірми підозрюють у розкраданні 6,7 млн грн
11 серпня 2025, 16:52
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
В Україні підвищать стипендії для студентів
12 серпня 2025, 18:53
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
12 серпня 2025, 18:29
Депутатці Дніпропетровської облради Мірошніченко продовжили запобіжний захід до 13 вересня у справі про фіктивну службу
12 серпня 2025, 17:48
У Києві загорілась багатоповерхівка: є загибла людина
12 серпня 2025, 17:35
Харківщина та ЮНІСЕФ розширюють проєкти допомоги й безпеки для прифронтових громад
12 серпня 2025, 17:30
Поліцейська з Чернігова Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики
12 серпня 2025, 17:24
Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59
У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »