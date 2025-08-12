На Дніпропетровщині викрили правоохоронця, який очолив банду "чорних лісорубів"

фото: ДБР

Працівники ДБР спільно із співробітниками Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка незаконно вирубувала дерева у Синельниківському районі Дніпропетровської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Очолював банду правоохоронець одного з районних управлінь поліції області. Він залучив до незаконного промислу чотирьох місцевих жителів та налагодив продаж деревини, переважно готелям і банно-ресторанним комплексам. Отримавши замовлення, давав вказівки спільникам, а ті вирубували дерева у полезахисних смугах.

Внаслідок діяльності групи державі завдано збитків на майже 1,5 млн грн.

П’ятьом учасникам повідомлено про підозру у незаконній порубці, перевезенні та збуті лісу. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці липня на Дніпропетровщині викрили масштабну схему вирубки лісу. Сума збитків сягає 34 мільйони гривень. Наразі тривають слідчі дії, аби встановити повне коло осіб, причетних до правопорушення.