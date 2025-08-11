Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Прокуроры сообщили о подозрении бывшему начальнику и его заместителю одного из подразделений регионального филиала АО "Укрзализныця", а также директору частного общества

Их подозревают в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге по статьям 191 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Согласно версии следствия, должностные лица вместе с директором компании создали схему хищения денег, выделенных на разработку нормативной документации по лесоустройству и оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки. Подконтрольное этому обществу предприятие выиграло тендер на публичных закупках и заключило договор с филиалом "Укрзализныци".

Однако, несмотря на отсутствие выполнения работ, должностные лица подписали акты приемки, что позволило подрядчику незаконно получить более 6,7 миллиона гривен бюджетных средств. Документы, ставшие основанием для выплат, оказались поддельными.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом уже рассматривается.

