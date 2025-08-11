13:35  11 августа
11 августа 2025, 16:52

В Днепропетровской области экс-чиновников "Укрзализныци" и директора фирмы подозревают в хищении 6,7 млн грн

11 августа 2025, 16:52
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Прокуроры сообщили о подозрении бывшему начальнику и его заместителю одного из подразделений регионального филиала АО "Укрзализныця", а также директору частного общества

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Их подозревают в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге по статьям 191 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Согласно версии следствия, должностные лица вместе с директором компании создали схему хищения денег, выделенных на разработку нормативной документации по лесоустройству и оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки. Подконтрольное этому обществу предприятие выиграло тендер на публичных закупках и заключило договор с филиалом "Укрзализныци".

Прокуроры сообщили о подозрении бывшим чиновникам

Однако, несмотря на отсутствие выполнения работ, должностные лица подписали акты приемки, что позволило подрядчику незаконно получить более 6,7 миллиона гривен бюджетных средств. Документы, ставшие основанием для выплат, оказались поддельными.

Продолжается досудебное расследование по делу

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом уже рассматривается.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине прекратили деятельность медицинского центра, который использовали для незаконного сбыта наркотиков под видом заместительной терапии.

