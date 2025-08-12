10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:54

У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій

12 серпня 2025, 16:54
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці звертаються до громадян із проханням допомогти встановити особу чоловіка

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

9 серпня у Соборному районі Дніпра виявили тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли неподалік залізничних колій поблизу вулиці Піхоти Короля. Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 09:00. Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого та обставини його загибелі.

За даними слідчих, чоловікові на вигляд 45–55 років. Його зріст становить приблизно 176–180 сантиметрів, волосся чорне з сивиною, хвилясте, очі сірі. На момент виявлення він був одягнений у сірий спортивний костюм та мав на руці годинник.

Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про загиблого або може допомогти в його впізнанні, звертатися за телефонами: (050) 456-38-55, (099) 458-43-87, 102 або іншим зручним способом. Правоохоронці зазначають, що навіть незначні відомості можуть допомогти у встановленні особи чоловіка.

Раніше повідомлялося, біля станції "Дніпро Лоцманський" було виявлено тіло чоловіка без голови, який загинув під колесами потяга. Правоохоронці продовжують встановлювати його особу та з’ясовувати обставини трагедії.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
