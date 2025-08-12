Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

9 серпня у Соборному районі Дніпра виявили тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли неподалік залізничних колій поблизу вулиці Піхоти Короля. Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 09:00. Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого та обставини його загибелі.

За даними слідчих, чоловікові на вигляд 45–55 років. Його зріст становить приблизно 176–180 сантиметрів, волосся чорне з сивиною, хвилясте, очі сірі. На момент виявлення він був одягнений у сірий спортивний костюм та мав на руці годинник.

Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про загиблого або може допомогти в його впізнанні, звертатися за телефонами: (050) 456-38-55, (099) 458-43-87, 102 або іншим зручним способом. Правоохоронці зазначають, що навіть незначні відомості можуть допомогти у встановленні особи чоловіка.

