Фото: ілюстративне

У Павлоградському районі 10-річна дівчинка отримала серйозні травми після падіння з дерева

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Тернівці Павлоградського району сталася аварійна подія за участю дитини. 10-річна дівчинка впала з дерева ввечері 5 серпня. Це побачили сусіди і одразу викликали швидку допомогу.

Бригада медиків прибула на виклик дуже швидко. У дівчинки спостерігалися симптоми струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, а також забої передпліччя і поперекового відділу хребта. Постраждала скаржилася на запаморочення, головний біль і біль у спині та руці.

Після надання першої допомоги дитину госпіталізували до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування, де їй продовжують надавати необхідну медичну допомогу.

