У модульному укритті на житловому масиві Зарічний знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті

Про це повідомляє "Свої. Кривий Ріг", передає RegioNews.

У Кривому Розі в модульному укритті на житловому масиві Зарічний вранці виявили тіло жінки. Першими помітили його прибиральниці, які прийшли на роботу прибирати приміщення. За їхніми словами, на обличчі загиблої були помітні синці, а волосся було вирване. Попередньо жінці близько 50 років.

Обставини смерті наразі залишаються невідомими. На місці події працюють правоохоронці, які проводять огляд і з’ясовують усі деталі трагедії. Розслідування триває, поліція обіцяє повідомити про результати після встановлення причин загибелі.

