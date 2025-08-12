10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 11:25

У Кривому Розі в укритті знайшли тіло жінки - подробиці справи

12 серпня 2025, 11:25
Фото: Telegram/Свої.Кривий Ріг
У модульному укритті на житловому масиві Зарічний знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті

Про це повідомляє "Свої. Кривий Ріг", передає RegioNews.

У Кривому Розі в модульному укритті на житловому масиві Зарічний вранці виявили тіло жінки. Першими помітили його прибиральниці, які прийшли на роботу прибирати приміщення. За їхніми словами, на обличчі загиблої були помітні синці, а волосся було вирване. Попередньо жінці близько 50 років.

Обставини смерті наразі залишаються невідомими. На місці події працюють правоохоронці, які проводять огляд і з’ясовують усі деталі трагедії. Розслідування триває, поліція обіцяє повідомити про результати після встановлення причин загибелі.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 11 серпня сталася пожежа в багатоквартирному будинку, де квартира горіла кілька разів за короткий час. Підозрюваний умисно підпалював житло і спостерігав за вогнем.

Кривий Ріг труп жінка укриття смерть розслідування
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стипендії в Україні хочуть збільшити до 8000 грн, - ексзаступник міністра освіти
12 серпня 2025, 13:22
Через ревнощі — за ґрати: у Києві чоловік отримав 7,5 років за вбивство знайомого
12 серпня 2025, 12:58
Росія витратила понад $13 млрд на обстріли України за перше півріччя 2025, - Forbes
12 серпня 2025, 12:53
Після удару по Запоріжжю троє людей досі в лікарнях, один — у важкому стані
12 серпня 2025, 12:51
На Дніпропетровщині 10-річна дівчинка впала з дерева: стан потерпілої
12 серпня 2025, 12:39
На Львівщині засудили чоловіка за погрози журналісту: що вирішив суд
12 серпня 2025, 12:31
На Рівненщині внаслідок зіткнення Mercedes і Citroën госпіталізували обох водіїв
12 серпня 2025, 12:27
У Києві відправили під суд чоловік, який на дитмайданчику обікрав 10-річну дівчинку
12 серпня 2025, 12:24
На Харківщині стартувала програма реінтеграції ветеранів за підтримки міжнародних партнерів
12 серпня 2025, 12:12
Вплав через Дністер до Молдови: на Вінниччині зупинили компанію "водних туристів"
12 серпня 2025, 11:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
