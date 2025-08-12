фото: ілюстративне

Чоловік ножем поранив гостя, який перебував у нього в гостях

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліція Дніпра затримала 40-річного чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Інцидент стався через ревнощі до жінки - під час конфлікту зловмисник вдарив ножем 39-річного гостя у живіт. Постраждалого терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Поліція затримала підозрюваного

Повідомлення про інцидент надійшло 10 серпня з будинку на вулиці Роберта Лісовського. На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що сварка виникла всередині помешкання підозрюваного. Під час словесної перепалки він несподівано схопив ніж і завдав удар потерпілому.

Оперативники поліції №1 Дніпровського району спільно з фахівцями кримінального аналізу швидко розшукали і затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. За цей злочин йому загрожує покарання до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, у Тернополі в лікарняному ліфті стався інцидент між двома пацієнтами, який завершився ножовим пораненням. З’ясовуючи стосунки через борг, один із чоловіків наніс іншому серйозну травму, що потребувала термінової операції.