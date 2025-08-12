10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 11:09

У Дніпрі чоловік через ревнощі вдарив ножем у живіт свого гостя

12 серпня 2025, 11:09
фото: ілюстративне
Чоловік ножем поранив гостя, який перебував у нього в гостях

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліція Дніпра затримала 40-річного чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Інцидент стався через ревнощі до жінки - під час конфлікту зловмисник вдарив ножем 39-річного гостя у живіт. Постраждалого терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Поліція затримала підозрюваного

Повідомлення про інцидент надійшло 10 серпня з будинку на вулиці Роберта Лісовського. На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що сварка виникла всередині помешкання підозрюваного. Під час словесної перепалки він несподівано схопив ніж і завдав удар потерпілому.

Оперативники поліції №1 Дніпровського району спільно з фахівцями кримінального аналізу швидко розшукали і затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. За цей злочин йому загрожує покарання до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, у Тернополі в лікарняному ліфті стався інцидент між двома пацієнтами, який завершився ножовим пораненням. З’ясовуючи стосунки через борг, один із чоловіків наніс іншому серйозну травму, що потребувала термінової операції.

кримінал затримання Дніпро ножове поранення ревнощі тілесні пошкодження
