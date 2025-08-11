Фото: Відомо

У Дніпрі одна квартира горіла декілька разів за один вечір. Це сталось на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався на проспекті Олександра Поля. Там загорілась квартира на п'ятому поверсі. На жаль, в пожежі загинули двоє пенсіонерів. Іншим сусідам, на щастя, вдалось врятуватися.

Місцеві жителі скаржаться, що це не перший випадок, коли ця квартира горить. Вони кажуть, що власник квартири нібито підпалював її вже 12 разів, після чого виходив на вулицю та спостерігав за тим, що відбувається.

Зазначається, що одного разу чоловіка забирали на примусове лікування до психіатричної лікарні, але згодом відпустили, а інцидент повторився знову. Тепер жителі просять розголосу у ЗМІ.

