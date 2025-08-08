Фото: ГСЧС

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что причиной явилось нарушение посетителями правил пребывания на территории заповедника. В частности, то, что кто-то разводил костры на территории заповедника. Это находится под запретом, особенно в период пожарной опасности.

Огонь распространялся не только на поверхности, но и из-за внутреннего тления лесной подстилки (слоя из отмерших растительных остатков).

"Последствия крайне болезненны. Истребляется уникальная растительность и гибнут животные, населяющие эти участки", - говорят представители заповедника.

Напомним, ранее в Виннице произошел масштабный пожар в одном из отделений местной больницы. Огонь охватил площадь около 400 квадратных метров. 11 пациентов и 2 работника пришлось эвакуировать в соседний корпус. К счастью, огонь удалось оперативно потушить.