В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
6 августа заповедник "Хортица" в Запорожье пострадал из-за огня. Загорелось свыше гектара территории
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Известно, что причиной явилось нарушение посетителями правил пребывания на территории заповедника. В частности, то, что кто-то разводил костры на территории заповедника. Это находится под запретом, особенно в период пожарной опасности.
Огонь распространялся не только на поверхности, но и из-за внутреннего тления лесной подстилки (слоя из отмерших растительных остатков).
"Последствия крайне болезненны. Истребляется уникальная растительность и гибнут животные, населяющие эти участки", - говорят представители заповедника.
