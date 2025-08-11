Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє
Зафіксовано нову атаку безпілотниками, яка призвела до поранень серед цивільних та пошкоджень майна
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Вранці 11 серпня у Нікопольському районі зафіксовано чергову атаку російських військ із використанням ударних FPV-дронів. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей.
У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків. Обох доправили до лікарні, стан одного з постраждалих медики оцінюють як тяжкий. У Нікополі травм зазнали троє місцевих жителів - жінки віком 60 і 64 роки та 66-річний чоловік. Їм надали необхідну допомогу, лікування відбувається амбулаторно.
Місцева влада наголошує, що атаки з безпілотників несуть особливу небезпеку через їхню швидкість та точність влучання. Подібні удари часто призводять до поранень цивільних та пошкодження інфраструктури.
Нагадаємо, в ніч на 11 серпня російські війська завдали серію ударів по Дніпропетровській області, застосувавши дрони та артилерію. Пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури, є поранені серед мирного населення.