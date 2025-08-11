13:35  11 серпня
Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє

11 серпня 2025, 15:36
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Зафіксовано нову атаку безпілотниками, яка призвела до поранень серед цивільних та пошкоджень майна

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Вранці 11 серпня у Нікопольському районі зафіксовано чергову атаку російських військ із використанням ударних FPV-дронів. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей.

У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків. Обох доправили до лікарні, стан одного з постраждалих медики оцінюють як тяжкий. У Нікополі травм зазнали троє місцевих жителів - жінки віком 60 і 64 роки та 66-річний чоловік. Їм надали необхідну допомогу, лікування відбувається амбулаторно.

Місцева влада наголошує, що атаки з безпілотників несуть особливу небезпеку через їхню швидкість та точність влучання. Подібні удари часто призводять до поранень цивільних та пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня російські війська завдали серію ударів по Дніпропетровській області, застосувавши дрони та артилерію. Пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури, є поранені серед мирного населення.

