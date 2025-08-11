Фото: ілюстративне

У Апостолівській громаді трагічно завершилося життя 17-річного хлопця, який виховувався в прийомній сім’ї

Про це повідомляє "Твій Кривий Ріг", передає RegioNews.

У Апостолівській громаді на Дніпропетровщині виявили тіло 17-річного хлопця, який покінчив життя самогубством. Юнак виховувався в прийомній родині, а попередньою версією причин трагедії називають нерозділене кохання. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі деталі інциденту.

Неповнолітній хлопець покінчив життя самогубством

Цей випадок вкотре нагадує про важливість підтримки молоді у складних життєвих ситуаціях. Життя є найціннішим, тому у разі труднощів варто не мовчати, а звертатися за допомогою до близьких, друзів чи фахівців. Пам’ятайте - кожна людина важлива, і підтримка може врятувати життя.

Наразі поліція працює над з’ясуванням усіх обставин події, а місцева громада готується надати підтримку родині та близьким загиблого підлітка.

