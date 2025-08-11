13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
11 серпня 2025, 13:32

На Дніпропетровщині знайшли повішеним 17-річного хлопця

11 серпня 2025, 13:32
Фото: ілюстративне
У Апостолівській громаді трагічно завершилося життя 17-річного хлопця, який виховувався в прийомній сім’ї

Про це повідомляє "Твій Кривий Ріг", передає RegioNews.

У Апостолівській громаді на Дніпропетровщині виявили тіло 17-річного хлопця, який покінчив життя самогубством. Юнак виховувався в прийомній родині, а попередньою версією причин трагедії називають нерозділене кохання. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі деталі інциденту.

Неповнолітній хлопець покінчив життя самогубством

Цей випадок вкотре нагадує про важливість підтримки молоді у складних життєвих ситуаціях. Життя є найціннішим, тому у разі труднощів варто не мовчати, а звертатися за допомогою до близьких, друзів чи фахівців. Пам’ятайте - кожна людина важлива, і підтримка може врятувати життя.

Наразі поліція працює над з’ясуванням усіх обставин події, а місцева громада готується надати підтримку родині та близьким загиблого підлітка.

Раніше повідомлялося, на території промзони Кривого Рогу місцеві жителі знайшли тіло чоловіка у неприродному положенні. Поліція розпочала перевірку обставин його загибелі, не виключаючи версію самогубства.

