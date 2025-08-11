Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Розслідується схема привласнення понад 2 млн грн державних коштів, у якій фігурують екскерівник держпідприємства та його син

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, директор підприємства, яке виготовляє комплектуючі для гірничої промисловості, організував схему незаконного привласнення бюджетних коштів.

Чоловік залучив до злочинної діяльності свого сина, який очолював пов’язане з підприємством товариство з обмеженою відповідальністю. Встановлено, що держпідприємство уклало довгостроковий договір на поставку комплектуючих саме цьому ТОВ за цінами нижчими за ринкові. Потім продукцію перепродавали гірничо-збагачувальним комбінатам за значно вищою вартістю.

Ексдиректор і його син підозрюються у шахрайстві

Таким чином посадовці заволоділи державними коштами на суму понад 2 мільйони гривень. Надалі ці гроші легалізували, перерахувавши їх на власні рахунки під виглядом виплати дивідендів. Потім кошти знімали з особистих банківських карток.

Про підозру за фактом легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, повідомили обом фігурантам прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури. Їхні дії кваліфіковані за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

