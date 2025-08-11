13:35  11 серпня
На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик втратив свідомість після укусу оси

Фото: ілюстративне
У Самарівському районі 2-річний хлопчик потрапив до лікарні в критичному стані після укусу оси

Про це повідомляють у Facebook-спільноті "Самар", передає RegioNews.

У Самарівському районі 2-річний хлопчик опинився у критичному стані після укусу оси, що спричинило серйозну алергічну реакцію. За словами матері, дитина була вкусена за палець ноги, після чого у нього почалася блювота, а за десять хвилин він втратив свідомість.

Фото: Facebook/Самар

На виклик швидко приїхала бригада Самарівської станції екстреної медичної допомоги. Медики виявили у хлопчика порушення свідомості та симптоми шоку. Завдяки оперативним діям - введенню адреналіну, кисневої терапії та інфузій - дитину вдалося стабілізувати і в супроводі матері доставити до лікарні у Дніпрі.

Фахівці наголошують, що навіть один укус оси чи іншої комахи може становити серйозну небезпеку, особливо для маленьких дітей. У разі подібних симптомів важливо негайно звертатися за медичною допомогою - телефонувати 103.

Раніше повідомлялося, у селі Мишурин Ріг Кам’янського району виявили випадок сказу у домашньої кішки. Через це місцева влада оголосила карантинну зону з обмеженнями на два місяці, щоб не допустити поширення небезпечної хвороби серед тварин і людей.

